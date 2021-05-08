Ежегодно 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

Именно 8 мая 1945 года в 23:01 по среднеевропейскому времени в Берлине был ратифицирован Акт о безоговорочной капитуляции войск нацистской Германии. Документ подтвердил прекращение огня и окончательную победу Антигитлеровской коалиции над немецкими вооруженными силами.

Начиная с 1945 года в большинстве европейских стран и Соединенных Штатах чествуют героев Второй мировой войны 8 мая. В Европе праздник официально называется «Victory in Europe Day». Ежегодно в этот день в 23:01 во многих городах проходит акция «Первая минута мира».

В 2004 году решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 и 9 мая были провозглашены Днями памяти и примирения. Резолюция ООН предлагает государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам в один или оба эти дня чествовать память всех жертв Второй мировой войны.

В 2015 году Верховная рада приняла закон «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне». Согласно документу, священным долгом государства и граждан является уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом, о ветеранах войны, украинского освободительного движения и жертв нацизма.

Законом были установлены две памятные даты в честь героев Второй мировой войны: 8 мая — День памяти и примирения, 9 мая — День победы над нацизмом.

Цветок мака стал символом Дня памяти жертв войны 1939-1945 гг. в Украине и мире. Красный мак символизирует кровавый след от выстрела. Традиционно аппликацию цветка прикрепляют к одежде с левой стороны у груди.

Именно о маках впервые написал в своем стихотворении «На полях Фландрии» канадский военный врач Джон Маккрей. После чего символ использовался для чествования жертв Первой мировой войны и затем стал международным памятным знаком военных и гражданских вооруженных конфликтов.

Напомним, что «георгиевская лента», которая была символом Дня победы со времен СССР, в Украине запрещена. В 2017 году был принят закон, запрещающий публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение ленты или ее изображения.

Напомним, Министерство внутренних дел привлечет 11 тысяч правоохранителей к охране правопорядка во время проведения 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая. Ожидается более 500 мероприятий.