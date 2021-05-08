Министерство внутренних дел привлечет 11 тыс. правоохранителей к охране правопорядка во время проведения 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая. Ожидается более 500 мероприятий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Об обеспечении безопасности граждан и соблюдении норм по использованию запрещенной символики говорилось в пятницу, 7 мая, во время селекторного межведомственного совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Участие в мероприятии приняли председатель Национальной полиции Игорь Клименко, заместитель командующего Национальной гвардии Николай Миколенко, заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Участники совещания обсудили обеспечение публичной безопасности и порядка во время празднования Дня памяти и примирения, а также 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Указано, что 9 мая ожидается проведение 555 мероприятий, в которых примут участие более 60 тыс. граждан.

— В каждом регионе есть понимание между всеми службами. Чтобы обеспечить безопасность всех участников мероприятий к охране правопорядка будут привлечены более 11 тыс. правоохранителей: 7,3 тыс. полицейских, 3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и ГСЧС, а также курсантов высших учебных заведений МВД, — сказал Александр Фацевич.

Также он отметил, что с 9 по 11 мая пройдут поминальные дни, поэтому многие граждане будут выезжать на кладбище.

Согласно сообщению, на дорогах государственного и местного значения будут усиленно работать наряды патрульной полиции.

В то же время Андрей Крищенко сообщил, что полицейские Киева уже в усиленном режиме несут службу.

— Сегодня утром полицейские заступили на охрану общественного порядка в местах, где будут проходить мероприятия. Также круглосуточные наряды будут выставлены у всех мемориалов, стел, памятников и мест захоронений. Кроме того, все локации, где будут проходить мероприятия, и маршруты следования обследуют кинологи и взрывотехники, — сказал Андрей Крищенко.

Напомним, «Европейская солидарность» призвала украинцев почтить память жертв Второй мировой войны.