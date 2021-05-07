Партия «Европейская солидарность» призывает украинцев почтить память жертв Второй мировой войны завтра, 8 мая.

Об этом сообщается на сайте партии.

В заявлении «ЕС» сказано, что Украина сегодня нуждается в единстве, а также в памяти о том, к чему приводит «заигрывание с палачами».

— В 2015 году Украина на государственном уровне отказалась от российско-советской традиции помпезного празднования Дня Победы и наконец дистанцировалась от кремлевского «победобесия». Мы, украинцы, в полной мере ощутили страшные последствия господства людоедских режимов — как нацистского, так и советского. Из 65 млн погибших во Второй мировой войне, 8-10 млн — украинцы. Поэтому 8 мая в Украине, как и во всей Европе — День скорби по жертвам кровавой в истории человечества войны. Тираны XX века пытались разорвать Украину на куски. Но мы выстояли. Выстояли тогда, и будем стоять за свою свободу до победы. Сегодня как никогда Украине нужно единство. И память о том, к чему приводит заигрывание с палачами. Призываем всех прийти и почтить память воинов, которые приближали победу в 1945 году. И помолиться за тех, кто сегодня держит над нами небо на Востоке. Помним. Побеждаем. Слава Украине! — сказано в заявлении.

Людей призывают прийти завтра, 8 мая, в 22:15 в «Мемориальный комплекс «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне», чтобы почтить жертв войны.