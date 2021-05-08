Пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в День памяти и примирения призвал украинцев почтить память миллионов жертв преступных режимов нацистской Германии и коммунистического СССР. Он также констатировал, что Украина с каждым годом отходит от навязанных ей РФ идеологических имперских нарративов о Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Политик напомнил, что Вторую мировую войну развязали два диктатора — Гитлер и Сталин.

«В сентябре 1939 года вместе с поляками украинцы первыми ощутили последствия сговора двух тоталитарных режимов, коммунистического и нацистского, которые разожгли смертоносный пожар Второй мировой. Гитлер и Сталин — одного поля ягоды. И Путин, так же, как и они, поджигатель войны, который уничтожает международное право, а земли соседей рассматривает как «жизненное пространство» для своей империи», — написал Петр Порошенко.

Политик напомнил, что в Украине уже несколько лет на законодательном уровне осуждены преступления как нацистского режима, так и коммунистического.

«Недаром в наше время в стенах украинского парламента принят закон, который юридически уравнивает преступность нацистской и коммунистической человеконенавистнических идеологий. Год за годом, надеюсь, мы отходим от имперского «победобесия» европейской традиции памяти о самой ужасной трагедии в истории человечества катастрофы», — подчеркнул пятый президент.

По мнению пятого президента Украины, преступления обоих режимов человечество обязано помнить, чтобы сделать невозможным повторение подобных трагедий в будущем.

«Мы, украинцы, помним о миллионах евреев, погибших в результате Холокоста. Так же осуждаем геноцид крымскотатарского народа. Это наша общая боль, которая не утихает более восьми десятилетий. «Никогда снова», — под таким лозунгом мы сегодня отмечаем День памяти памяти и примирения. Ведь именно цель не допустить новой войны в Европе и породила Европейский Союз, к которому мы сейчас стремимся», — подчеркнул он.

Лидер «ЕС» призвал почтить память миллионов жертв Второй мировой войны и пожелал Украине мира.

«Пусть неугасимая человеческая память о колоссальных многомиллионных жертвах Второй мировой, о тысячах до основания разрушенных городов и десятках тысяч сожженных сел предостережет мир от повторения этой ужасной катастрофы. Желаю всем украинцам мира. Путин — капут! Слава Украине!» — заявил экс-президент.