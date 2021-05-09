Президент США Джо Байден выразил уверенность, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным скоро станет возможной.

Об этом сообщает «Европейская правда».

— Я убежден, что мы сможем это сделать. Еще нет каких-либо определенных дат или места — сейчас над этим работают, — сказал он на вопрос СМИ о потенциальной встрече в июне.

Джо Байден сказал, что готов на встречу с Владимиром Путиным, несмотря на большое присутствие российских войск у границы с Украиной.

— Это не влияет на мое стремление встретиться лицом к лицу. И вы можете заметить, что ранее войск было больше. Сейчас он отвел войска, — сказал президент США.

Джо Байден и его советники хотят организовать встречу с президентом РФ в третьей стране в июне, когда президент США будет находиться в Европе для встречи «Большой семерки» и переговоров с союзниками в НАТО в Брюсселе.

Спикер Белого дома Джен Псаки сказала репортерам, что сейчас идет работа по поводу места, времени и других деталей встречи. Она также отметила, что речь не идет о необходимости решения каких-то ключевых разногласий между США и Россией перед тем, как встреча состоится.