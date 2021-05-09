Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Луганщину провел видеоконференцию с Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом. По результатам беседы главы государств подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Владимир Зеленский поблагодарил Латвию и ее президента за поддержку Украины, особенно начиная с 2014 года, и поздравил с Днем восстановления независимости, который отмечался 4 мая.

Лидеры обсудили шаги, которые осуществляют правительства двух государств для преодоления последствий пандемии COVID-19. Собеседники обменялись информацией о ходе вакцинации и согласились с важностью обеспечения доступа к вакцине против коронавируса для стран — партнеров ЕС.

Отдельно президенты обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму. Они отметили важность начала Крымской платформы как механизма для деоккупации Крыма и защиты прав людей, проживающих на полуострове. Эгилс Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года.

— Крымская платформа — это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа — очень важное политическое средство для этого, — отметил президент Латвии.

Кроме того, главы государств обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности подчеркнули важность восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества для выхода на докризисные показатели.

По результатам разговора была подписана совместная Декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость его обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы «Восточное партнерство» и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз. Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу.

Владимир Зеленский поблагодарил Эгилса Левитса за поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Латвия стала третьим государством, с которым подписана подобная Декларация. С Литвой и Польшей соответствующие декларации были заключены в марте и мае этого года.

Напомним, днем 8 мая президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Луганской области. Вместе с ним отправились послы стран «Большой семерки» и Европейского Союза.