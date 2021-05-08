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На сайте «24 канала» опубликовали новость о получении записи возможного разговора лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука с представителем оккупационной власти ОРДО на переговорах ТКГ в Минске Денисом Пушилиним.
Запись разместили на сайте «24 канала».
Отмечается, что разговор состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с «двойным праздником» — его днем рождения и Днем победы.
«Пророссийский политик и лидер боевиков общались в дружеском тоне. Пушилин, в частности, хвастался Медведчуку парадом, который оккупанты устроили ко Дню Победы», — отмечает СМИ.
Расшифровка разговора:
Денис Пушилин: Да ...
Виктор Медведчук: Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем рождения. Во-вторых, с днем победы.
П: Спасибо. А я вас поздравляю с днем победы.
М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.
П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.
М: Ну, а об этой победе память хранить вечно...
П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто...
М: Денис, еще раз с днем рождения. Всего наилучшего тебе
П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?
М: Да, конечно, ты что! Я сейчас от телевизора не отрываюсь — то одно смотрю, то другое (смеется, — 24 канал). Молодцы, молодцы! Еще раз с днем победы и с днем рождения.
П: Спасибо.
М: Давай, па-па.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Мдведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.
На сайте «24 канала» опубликовали новость о получении записи возможного разговора лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука с представителем оккупационной власти ОРДО на переговорах ТКГ в Минске Денисом Пушилиним.
Запись разместили на сайте «24 канала».
Отмечается, что разговор состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с «двойным праздником» — его днем рождения и Днем победы.
«Пророссийский политик и лидер боевиков общались в дружеском тоне. Пушилин, в частности, хвастался Медведчуку парадом, который оккупанты устроили ко Дню Победы», — отмечает СМИ.
Расшифровка разговора:
Денис Пушилин: Да ...
Виктор Медведчук: Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем рождения. Во-вторых, с днем победы.
П: Спасибо. А я вас поздравляю с днем победы.
М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.
П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.
М: Ну, а об этой победе память хранить вечно...
П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто...
М: Денис, еще раз с днем рождения. Всего наилучшего тебе
П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?
М: Да, конечно, ты что! Я сейчас от телевизора не отрываюсь — то одно смотрю, то другое (смеется, — 24 канал). Молодцы, молодцы! Еще раз с днем победы и с днем рождения.
П: Спасибо.
М: Давай, па-па.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Мдведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.