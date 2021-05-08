На сайте «24 канала» опубликовали новость о получении записи возможного разговора лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука с представителем оккупационной власти ОРДО на переговорах ТКГ в Минске Денисом Пушилиним.

Запись разместили на сайте «24 канала».

Отмечается, что разговор состоялся 9 мая 2015 года. Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с «двойным праздником» — его днем рождения и Днем победы.

«Пророссийский политик и лидер боевиков общались в дружеском тоне. Пушилин, в частности, хвастался Медведчуку парадом, который оккупанты устроили ко Дню Победы», — отмечает СМИ.

Расшифровка разговора:

Денис Пушилин: Да ...

Виктор Медведчук: Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем рождения. Во-вторых, с днем победы.

П: Спасибо. А я вас поздравляю с днем победы.

М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.

П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.

М: Ну, а об этой победе память хранить вечно...

П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто...

М: Денис, еще раз с днем рождения. Всего наилучшего тебе

П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?

М: Да, конечно, ты что! Я сейчас от телевизора не отрываюсь — то одно смотрю, то другое (смеется, — 24 канал). Молодцы, молодцы! Еще раз с днем победы и с днем рождения.

П: Спасибо.

М: Давай, па-па.