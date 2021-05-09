В Николаеве сегодня, 9 мая, отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Традиционно горожане принесли букеты цветов к мемориалу Героев отряда Константина Ольшанского и возложили венки к Вечному огню.
К николаевцам присоединились: мэр города Александр Сенкевич, глава облсовета Анна Замазеева, секретарь горсовета Дмитрий Фалько, а также депутаты областного и городского советов.
Отдельным маршем прошлись представители николаевского «Союза воинов-интернационалистов и запаса».
Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней.
Также был перенесен акцент от истории военных действий на истории конкретных людей, а от празднования отказываются в пользу памяти.
Автор фото: ВячевславТешнер
В Николаеве поздравили с Днем победы единственного живого освободителя города от нацистов Дмитрия Иванца.
В Николаеве сегодня, 9 мая, отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Традиционно горожане принесли букеты цветов к мемориалу Героев отряда Константина Ольшанского и возложили венки к Вечному огню.
К николаевцам присоединились: мэр города Александр Сенкевич, глава облсовета Анна Замазеева, секретарь горсовета Дмитрий Фалько, а также депутаты областного и городского советов.
Отдельным маршем прошлись представители николаевского «Союза воинов-интернационалистов и запаса».
Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней.
Также был перенесен акцент от истории военных действий на истории конкретных людей, а от празднования отказываются в пользу памяти.
Автор фото: ВячевславТешнер
В Николаеве поздравили с Днем победы единственного живого освободителя города от нацистов Дмитрия Иванца.