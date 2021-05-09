В Николаеве сегодня, 9 мая, отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Традиционно горожане принесли букеты цветов к мемориалу Героев отряда Константина Ольшанского и возложили венки к Вечному огню.

К николаевцам присоединились: мэр города Александр Сенкевич, глава облсовета Анна Замазеева, секретарь горсовета Дмитрий Фалько, а также депутаты областного и городского советов.

Отдельным маршем прошлись представители николаевского «Союза воинов-интернационалистов и запаса».

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней.

Также был перенесен акцент от истории военных действий на истории конкретных людей, а от празднования отказываются в пользу памяти.

Автор фото: ВячевславТешнер

В Николаеве поздравили с Днем победы единственного живого освободителя города от нацистов Дмитрия Иванца.