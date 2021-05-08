В Николаеве поздравили с Днем победы единственного живого освободителя города от нацистов Дмитрия Иванца.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Дмитрию Филипповичу Иванцу 97 лет. Он единственный из тех, кто сейчас живет в городе и участвовал в боях за освобождение Николаева.

Войну Дмитрий Филиппович встретил в Николаеве. После призыва в действующую армию, в составе 61 стрелковой дивизии освобождал наш город. Затем были бои за освобождение Беларуси, Польши, стран Прибалтики, битва за Берлин. Был ранен. Победу встретил в Чехии.

После войны Дмитрий Филиппович работал на Черноморском судостроительном заводе, его работа была связана с подводными лодками. За мужество и героизм награжден орденами «Отечественной войны» I степени, «За мужество» и многими медалями.

Накануне Дня победы над нацизмом Николаевский городской голова Александр Сенкевич посетил ветерана дома и поблагодарил за доблестный жизненный путь.

Участник боевых действий Второй мировой войны держится бодро, несмотря на недавнюю болезнь COVID-19.

В знак почтения подвига освободителя у дома Дмитрия Иванця сыграл военный оркестр Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что в Николаеве возложили цветы к мемориалам и памятным знакам участникам боевых действий времен Второй мировой войны.