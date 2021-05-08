В Николаеве возложили цветы к мемориалам и памятным знакам участникам боевых действий времен Второй мировой войны.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

Отмечается, что мэр Александр Сенкевич посетил мемориалы и к каждому из них положил цветы. К возложению присоединились руководители администраций районов, представители ветеранских организаций и другие. Присутствующие почтили минутой молчания память миллионов людей, чью жизнь оборвала война.