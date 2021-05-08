В Николаеве возложили цветы к мемориалам и памятным знакам участникам боевых действий времен Второй мировой войны.
Об этом сообщается на сайте городского совета.
Отмечается, что мэр Александр Сенкевич посетил мемориалы и к каждому из них положил цветы. К возложению присоединились руководители администраций районов, представители ветеранских организаций и другие. Присутствующие почтили минутой молчания память миллионов людей, чью жизнь оборвала война.
Как сообщалось, ежегодно 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.
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Сім’я АнгелівСтанислав Мартиросов
В Николаеве возложили цветы к мемориалам и памятным знакам участникам боевых действий времен Второй мировой войны.
Об этом сообщается на сайте городского совета.
Отмечается, что мэр Александр Сенкевич посетил мемориалы и к каждому из них положил цветы. К возложению присоединились руководители администраций районов, представители ветеранских организаций и другие. Присутствующие почтили минутой молчания память миллионов людей, чью жизнь оборвала война.
Как сообщалось, ежегодно 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.