Украинский народ особенно остро чувствует боль войны и надежду на мирную жизнь.

Об этом во время традиционной акции «Первая минута мира» сказал пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

— Сегодня здесь, как и пять лет, мы вспоминаем день, когда в Европе наступила выстраданная и желанная тишина - после самой кровавой в истории мира войны. Пережив страшную беду, народы надеялись, что никогда снова параноики-тираны не будут передвигать в Европе границы. Что мирные жители не будут гибнуть под обстрелами. Что людей не убивать потому, что их земля понравилась оккупантам, - говорит Петр Порошенко.

Он указал, что нашей земли выпало стать главным полем боя той войны.

— Наши потери были бесчисленными. В Украине нет ни одной семьи, которую та вселенская беда обошла стороной. Большая беда постучалась в каждый дом. Не была исключением и наша семья. Мой отец Алексей как-то рассказывал, каким запомнил Дунай во время бомбардировки - он был красным от крови. Мой дед Иван Порошенко дошел до Праги, получил ранение ноги. Осколок извлечь так и не смогли, рана сочилась десятилетиями, и хромал он до конца жизни. Дед Марины Михаил Переведенцев и ранен был, и контузию получил, а войну закончил полковником в Берлине 8 мая. Воевали и мамины братья Григорчуки, слава Богу, оба вернулись живыми. А второй дед моей жены Николай Надеждин пропал без вести в ноябре сорок первого в начале войны во время обороны Одессы. До сих пор нам болит от мысли, что он, возможно так и остается непогребенным. Подобные воспоминания есть у миллионов и миллионов украинцев, - отмечает пятый Петр Порошенко.

— Наш украинский вклад в большую победу признан всем миром. Украинцы боролись с нацизмом не только в составе Красной армии и УПА, но и в войсках всех стран антигитлеровской коалиции. Не только на равнинах Европы, но и в пустынях Северной Африки, в водах Тихого и Атлантического океанов. Мы, украинцы, помним о миллионах евреев, погибших в результате Холокоста. Так же осуждаем геноцид крымскотатарского народа и геноцид ромов. Это наша общая боль, она не утихает более восьми десятилетий, - говорит Петр Порошенко.

— Пусть не угаснет человеческая память о колоссальных многомиллионных потерях во Второй мировой, о тысячах до основания разрушенных городах и десятках тысяч сожженных селах, предостерегает весь мир от повторения той страшной катастрофы, - резюмировал Петр Порошенко.

В Николаеве сегодня, 9 мая, отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.