Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 188/2021 «О присвоении почетного звания «Мать-героиня» для более тысячи украинских женщин. Звания «Мать-героиня» удостоились 12 жительниц Николаевской области.

Этот указ он подписал в День матери, 9 мая.

— За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития награждены 1019 украинских женщин, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

В частности, этим указом отмечены 49 жительниц Винницкой области, 145 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 13 - Донецкой, 50 - Житомирской, 32 - Закарпатской, 21 - Запорожской, 54 - Ивано-Франковской, 5 - Киевской и 15 - города Киева.

Также звание «Мать-героиня» удостоены 5 жительниц Кировоградской области, 9 - Луганской, 115 - Львовской, 12 - Николаевской, 76 - Одесской, 27 - Полтавской, 87 - Ривненской, 18 - Сумской, 54 - Тернопольской, 23 - Харьковской, 9 - Херсонской, 41 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 77 - Черновицкой и 22 - Черниговской области.

Ранее Владимир Зеленский наградил николаевских спортсменок Людмилу Куклиновскую и Светлану Малькову Орденом Княгини Ольги III степени.