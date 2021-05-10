Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил известного украинского поэта и детского писателя Ивана Малковича с юбилеем.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
В 2017 году Иван Малкович стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
— «Будет Язык - будет Нация, нет - будет вечный Путин, как бы он не назывался», - эти слова Ивана Малковича на вручении Шевченковской премии особенно мне запомнились. Ведь сам жизненный путь господина Ивана является примером борьбы за Украину и родное украинское слово, - сказал Петр Порошенко.
Иван Малкович является основателем частного детского издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га», которое он открыл в 1992 году.
Напомним, Петр Порошенко поделился семейными воспоминаниями о Второй мировой войне.
Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил известного украинского поэта и детского писателя Ивана Малковича с юбилеем.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
В 2017 году Иван Малкович стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
— «Будет Язык - будет Нация, нет - будет вечный Путин, как бы он не назывался», - эти слова Ивана Малковича на вручении Шевченковской премии особенно мне запомнились. Ведь сам жизненный путь господина Ивана является примером борьбы за Украину и родное украинское слово, - сказал Петр Порошенко.
Иван Малкович является основателем частного детского издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га», которое он открыл в 1992 году.
Напомним, Петр Порошенко поделился семейными воспоминаниями о Второй мировой войне.