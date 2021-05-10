Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поздравил известного украинского поэта и детского писателя Ивана Малковича с юбилеем.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В 2017 году Иван Малкович стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

— «Будет Язык - будет Нация, нет - будет вечный Путин, как бы он не назывался», - эти слова Ивана Малковича на вручении Шевченковской премии особенно мне запомнились. Ведь сам жизненный путь господина Ивана является примером борьбы за Украину и родное украинское слово, - сказал Петр Порошенко.