Жители оккупированного Крыма могут выехать на территорию материковой Украины лишь один раз. Исключение составляет, когда человек едет к родственнику по первой линии или на лечение.

Об этом крымские татары рассказали изданию «Настоящее время».

В поселке Новоалексеевка Херсонской области, который находится в 20 километрах от админграницы с Крымом, живет самое большое количество крымских татар.

Амбеджит Сулейманов – член Меджлиса крымскотатарского народа. Эта организация запрещена в России и признана экстремистской. Амбеджит помогает переселенцам из аннексированного Крыма.

— Российская сторона крымчан выпускает один раз в год. Это решение пророссийской власти в Крыму. Крымчанин на территорию материковой Украины может выехать один раз. Исключение составляет, когда он к родственнику по первой линии может выехать на материк или на лечение. Во всех остальных случаях крымчанин может выехать всего один раз. Это очень проблематично, проблематично не только в вопросе поездки на материк. Очень много людей приезжало сюда за приобретением лекарств, – рассказывает Амбеджит Сулейманов.

Часть семьи Амбеджита после аннексии осталась в Крыму, часть уехала в Киев. Поэтому здесь, в Херсоне, он живет один. После аннексии многие семьи крымских татар оказались разделенными.

В аннексированном Крыму на Амбеджита заведено уголовное дело по статьям о экстремизме и шпионаже. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, поэтому в ближайшее время он точно не сможет поехать на полуостров.

В народе Новоалексеевку называют Новотатаровкой, так как больше половины жителей здесь – крымские татары. И это самое большое их поселение на территории материковой Украины.

В Новоалексеевке живут сейчас порядка семи тысяч крымских татар. Часть из них поселилась здесь еще в 70-х годах, возвращаясь из стран Центральной Азии после депортации. Остальные переехали после аннексии Крыма Россией в 2014 году. В поселке даже есть крымско-татарская школа – единственная на территории материковой Украины. А через дорогу от православной церкви построили мечеть.

— После аннексии Крыма у нас был очень сильный наплыв. Началась паника. Много людей заезжали, выезжали. Вокзал кишит. Людям негде было останавливаться. Негде было поспать. И у нас здесь есть комнатка. Рядом с мечетью. Она уютненькая. Много людей приходило и оставалось", – отмечает имам Усеин Тохлу.

По словам имама Усеин Тохлу из-за преследований со стороны крымских властей крымские татары до сих пор продолжают выезжать с аннексированного полуострова.

— До сегодняшнего дня наш народ скитается. Не потому что нам чего-то не хватало в Крыму, а потому что наш народ не принимает ультиматум. То есть мы не принимаем ситуацию. Мы не хотим быть с Россией, – сказал Усеин Тохлу.

До 2014 года Альме Эмирсале в Бахчисарае преподавала украинский язык в школе для детей крымских татар.

— Я поняла, что доработаю после 4 класса с детьми. А потом 4-5-6 лет пройдет, Украина в любом случае вернет Крым, а потом я должна буду сказать: «Вы знаете, я ошибалась. Вот Киев – это наша столица. Украина – это наше государство. А то, что я вам говорила, неправильно». Это не мое. Я не могу, – резюмировала Альме Эмирсале.

Напомним,вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в Николаеве построят 200 квартир для крымских татар.