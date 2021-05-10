В воскресенье, 9 мая, отмечался День Победы над нацизмом. В своем обращении Президент Украины владимир Зеленский выразил надежду о возвращении оккупированных территорий. А президент России Владимир Путин отметил, что твердо защищать свои национальные интересы.

Обращение президентов опубликовало издание Настоящее время.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что около 7 миллионов украинцев боролись во время Второй мировой войны в победили нацизм в составе Антигитлеровской коалиции.

— Украина отмечает День победы над нацизмом. Чтобы понять и постичь значение этой победы, достаточно пройтись по воскресному Киеву. По набережной гуляют семьи с детьми, возле Кия, Щека, Хорива и Лыбеди фотографируются молодожены, в парке дедушка учит внучку кататься на велосипеде, на террасах кафе люди лакомятся десертами, а рядом уличный скрипач невероятно исполняет «Мелодию» Мирослава Скорика. Все это происходит под сине-желтыми флагами, в независимой Украине. И в ней май 2021 года выглядит существенно иначе, чем май 1943-го, когда Киев был оккупирован нацистами, - сказал Владимир Зеленский.

Также Владимир Зеленский вспомнил и цене Победы и то, что она является общей для всех участников коалиции.

— В реальной жизни, в горах трупов, оторванных конечностях, в концлагерях, бомбардировках, блокадах, поездах с остарбайтерами и газовых камерах нет никакой романтики. И победа над нацизмом для нас – это гордость за украинцев, гордость за наших предков, которые были неотъемлемой частью победы. Общей победы, где все страны и народы, которые боролись с нацизмом, были важными, без приставки «более» или «менее», - отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также выразил надежду на то, что обязательно наступит день, когда можно будет пройтись по воскресному Донецку, Луганску и Ялте и увидеть, как по набережной гуляют семьи с детьми,

— И все это происходит под сине-желтыми флагами, в независимой Украине, - подытожил Владимир Зеленский.

В своем обращении ко Дню Победы президент России Владимир Путин вспомнил о украинских городах-героях: Одессе, Киеве, Севастополе и Керчи. Кроме этого, Путин отметил, что «история требует делать выводы и извлекать уроки» и «Россия последовательно отстаивает международное право, при этом будем твердо защищать наши национальные интересы.

— История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей, - резюмировал Владимир Путин.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что страны, которые решат «сжечь или взорвать мосты с Россией», пожалеют об этом.