Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе будет стоять памятник советскому маршалу Георгию Жукову, и проспект продолжит носить его имя.

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

Во время празднования Дня Победы, Игорь Терехов обратился к присутствующим, заявив, что нужно «чтить память о предках».

— Дорогие харьковчане, мы обязаны чтить память наших героев. Наш долг - от поколения к поколению передавать всю правду о войне, правду о том, кто добыл эту нелегкую победу. Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, в июне 2020 года, Харьковский окружной админсуд отменил решение Харьковского горсовета о возвращении проспекта Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова.

Городской совет Харькова переименовал проспект Петра Григоренко в проспект маршала Жукова 19 июня 2019 года.



