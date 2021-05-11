В Организации Объединенных Наций (ООН) в ближайшее время вряд ли договорятся о введении миротворцев на Донбасс. На сегодня слишком много разных точек зрения на то, какой может быть такая миссия.

Об этом в интервью российским СМИ заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

По его словам, ООН выступает за сохранение «нормандского формата» и выполнение минских договоренностей.

— Конечно, мы озабочены недавней эскалацией, нарушением договоренности о прекращении огня. Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться, - подчеркнул Антониу Гутерриш.

В то же время он отметил, что договоренность об отправке миротворцев ООН на Донбасс вряд ли будет достигнута в ближайшее время.

— Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем, - добавил Антониу Гутерриш.

Напомним, в марте постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости размещения миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, они должны помочь Киеву в восстановлении контроля над участком границы с Россией.

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.