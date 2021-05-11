Завтра, 12 мая, президент Болгарии назначит временное правительство, которое будет исполнять свои обязанности до проведения досрочных выборов в парламент.
Об этом пишет БНТ.
12 мая 2021 года в 9 часов утра на официальной церемонии президент Болгарии Румен Радев представит структуру, состав и приоритеты будущего временного правительства.
Парламентские выборы в стране назначены на 11 июля этого года.
Напомним, президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе расформирует действующее Национальное собрание, чтобы провести парламентские выборы 11 июля.
Завтра, 12 мая, президент Болгарии назначит временное правительство, которое будет исполнять свои обязанности до проведения досрочных выборов в парламент.
Об этом пишет БНТ.
12 мая 2021 года в 9 часов утра на официальной церемонии президент Болгарии Румен Радев представит структуру, состав и приоритеты будущего временного правительства.
Парламентские выборы в стране назначены на 11 июля этого года.
Напомним, президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе расформирует действующее Национальное собрание, чтобы провести парламентские выборы 11 июля.