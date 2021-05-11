Завтра, 12 мая, президент Болгарии назначит временное правительство, которое будет исполнять свои обязанности до проведения досрочных выборов в парламент.

Об этом пишет БНТ.

12 мая 2021 года в 9 часов утра на официальной церемонии президент Болгарии Румен Радев представит структуру, состав и приоритеты будущего временного правительства.

Парламентские выборы в стране назначены на 11 июля этого года.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев заявил, что на следующей неделе расформирует действующее Национальное собрание, чтобы провести парламентские выборы 11 июля.