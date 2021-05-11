Коллегия судей Центрального районного суда Николаева рассмотрела уголовное производство по обвинению бывшего первого заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Романчука.

Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Напомним, согласно обвинительному акту, Николай Романчук через непосредственного исполнителя предложил руководителю ООО «Э.» оказать влияние на решение руководства и депутатов Николаевского облсовета о согласовании разрешений на разработку промышленного месторождения известняка.

В дальнейшем обвиняемый получил за это неправомерную выгоду в сумме 10 тысяч долларов США и 80 тысяч долларов США.

В ходе судебного заседания Николай Романчук провозгласил последнее слово. В своей речи он заявил, что не признает себя виновным. Также он отметил некорректном поведении правоохранителей во время проведения обыска по месту его проживания: по его словам, они выпили две бутылки виски из его коллекции. Кроме того, после обыска у него исчезла часть оргтехники.

Экс-губернатор добавил, что он не знаком с гражданином Л., который, согласно обвинительному акту, в сговоре с ним требовал взятку за влияние на должностных лиц.

В конце апреля сообщалось, что по делу бывшего первого заместителя председателя Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука состоялись дебаты в суде.