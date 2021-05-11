Министр культуры Украины Александр Ткаченко поручился, что программа «Большая реставрация» восстановит прежний вид множеству культурных памятников за несколько лет.

Такое заявление он сделал в интервью Радио Свобода.

Чиновник отметил, что реставрация затронет сразу несколько элементов вокруг культурных памятников, в том числе инфраструктуру.

— Наша цель — не просто реставрировать, сохранить наследие, а вдохнуть в него новую жизнь, в том числе новыми экспозициями, новыми гидами, привлечением инфраструктуры. Потому что к этим объектам нужно еще доехать и создать и гостиничную инфраструктуру, и где можно что-то поесть. То есть это трансформация существенная и понимание наследия, его веса, и принятие наследия, — рассказал Александр Ткаченко.

Экс-медиаменеджер подчеркнул, что программа «Большая реставрация» — длительный процесс, результаты которого станут заметными спустя годы.

— Начиная, можно посмотреть на примеры в Польше, Словакии, Болгарии, они не могут остановиться. Какой это хороший хозяин той области или города, не отреставрировал то, что в соседнем ОТГ уже отреставрировали. И это позволяет двигаться вперед, смотреть вперед с серьезными не только надеждами, но и убеждениями в том, что мы запускаем большой на годы процесс, — объяснил свое видение Александр Ткаченко.

По его словам, Минкультуры рассматривает возможность выдавать субвенции муниципалитетам и ОГА, чтобы регионы включались в процесс.

Напомним, музей ракетных войск стратегического назначения под городом Первомайск Николаевской области не планируют включать в программу президента «Большая реставрация».