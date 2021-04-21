Музей ракетных войск стратегического назначения под городом Первомайск Николаевской области не планируют включать в программу президента «Большая реставрация».

Об этом сообщил замглавы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Напомним, ранее министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в список объектов «Большой реставрации» войдет реконструкция здания астрономической обсерватории в Николаеве. По его словам, также рассматривается вопрос создания музея ракетных войск стратегического назначения на границе Николаевской и Кировоградской областей.

Музей ракетных войск

Юрий Гранатуров отметил, что сегодня речи о внесении данного объекта в программу не идет, поскольку нет проектной документации, а также работы, которые там необходимо провести, не очень масштабные. Он добавил, что их попробуют получить через Минобороны или ГФРР.

— Изучали все возможности включения в «Большую реставрацию» музея ракетных войск и видим, что нам гораздо проще постараться Он в очень приличном состоянии, рабочем. Им там необходимы небольшие финансовые вливания для строительства нескольких навесов. Мы на постоянной связи с руководителем этого музея, прекраснейшим человеком, военным, офицером, который всю душу в него вкладывает. Хочется сказать, что туда необходимо сделать где-то около 7 километров дороги, поэтому мы поработаем и с Министерством обороны, и попробуем через Государственный фонд регионального развития сделать эти вещи. Там возможности включать его в «Большую реставрации» нет, потому что на сегодня нет видения правильной проектно-сметной документации, которая необходима. Будем работать параллельно. Не все обязательно должно делаться через программу «Большая реставрация», — сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Дом офицеров флота в Николаеве не включили в «Большую реставрацию» вследствие сокращения бюджета программы, вызванного борьбой с пандемией коронавируса.