Израильским авиаударом были уничтожены высокопоставленные командиры ХАМАС и боевого крыла «Исламского джихада» Самех Фахим аль-Мамлук, Камаль Тайсир Курейка и Мухаммад Яхья Абу аль-Атта.

Об этом пишет Times of Israel.

Радикалы-исламисты уже клянутся отомстить за убитых боевиков, называя их “мученниками”.

— Наши мученики, командиры Самех Фахим аль-Мамлук, Камаль Тайсир Курейка и Мухаммад Яхья Абу аль-Атта истекли кровью, и мы подтверждаем, что ответ на их убийство будет суровым, — заявил представитель вооруженного крыла «Исламского джихада».

Погибший Абу аль-Атта — брат Баха Абу аль-Атта, высокопоставленного лидера террористической группировки ХАМАС, убитого Израилем в 2019 году.

Напомним, в ночь на вторник, 11 мая, террористическое движение ХАМАС обстреляло ракетами израильский город Ашкелон на юге страны, угрожая превратить его «в ад».