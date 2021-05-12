Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел Тель-Авива и других городов страны из Сектора Газа. Он заявил, что ХАМАС «заплатит высокую цену» за удары по Израилю.

Об этом шла речь во время выступления израильского премьера, пишет РБК-Украина.

— Мы провели совещание и приняли решение. ХАМАС заплатил и заплатит высокую цену за свое решение обстреливать израильскую территорию. Это сражение потребует времени и терпения, — заявил Биньямин Нетаньяху.

Израильский премьер рассказал, что к настоящему времени военные Израиля нанесли удары по сотням целей в Секторе Газа и продолжат рейды в анклаве.

— Их кровь на их руках, — добавил Биньямин Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху призвал израильтян соблюдать все инструкции по безопасности, чтобы предотвратить жертвы в результате обстрелов.

Напомним, несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Системе «Железный купол» удалось сбить несколько ракет, однако некоторые из них достигли города и пригородов.