Королева Великобритании Елизавета II во время объявления программы деятельности правительства во вторник, 11 мая, анонсировала принятие двух законов об иностранных агентах. Они направлены на борьбу с враждебным влиянием иностранных правительств.

Об этом шла речь в выступлении Елизаветы II в Вестминстерском дворце, пишет hromadske.

Речь идет о принятии двух законов — о противодействии угрозам со стороны государств и о безопасности в сфере телекоммуникаций.

В частности, цель первого закона заключается в «предоставлении службам безопасности и правоохранительным органам средств, необходимых для борьбы с новыми угрозами из-за враждебной деятельности государств и других субъектов».

Он, в частности, предусматривает создание «схемы регистрации агентов иностранного влияния» и, вероятно, позволит привлекать к ответственности за государственную измену широкий круг физических и юридических лиц — прежде всего иностранных.

Закон о безопасности телекоммуникаций подчеркивает обеспечение защиты информационной инфраструктуры. Там отмечается, среди прочего, цель до 2027 года устранить китайскую компанию Huawei из поставщиков 5G-инфраструктуры.

Выступление Елизаветы II 11 мая стало первым большим публичным мероприятием, в котором она приняла участие после смерти мужа — герцога Эдинбургского принца Филиппа, отмечает BBC. При этом в официальных мероприятиях, прежде всего онлайн, она продолжала участвовать.

В апреле британская газета The Times писала, что законы об «иностранных агентах» создадут по образцу американских, они будут предусматривать регистрацию всех людей, которые работают от имени иностранных правительств, под угрозой уголовного преследования.

Среди целей этой инициативы, по данным издания, — противодействие кибератакам, осуществляемым хакерскими группировками за рубежом. Правительство британского премьера Бориса Джонсона таким образом пытается противодействовать, среди прочего, распространению влияния России и Китая.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни украинская, ни российская стороны никто не готовы к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.