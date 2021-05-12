Российские силовики убили в Крыму уроженца Узбекистана Наби Рахимова, который якобы оказывал сопротивление при обыске.

Об этом пишет издание Ґрати.

Российские «правоохранители» проводили обыск в строящейся постройке в симферопольском поселке Дубки, где, возможно, работал Наби Рахимов. Соседи рассказали активистам, что слышали утром в доме перестрелку и взрыв. На месте обыска силовики пресекли попытки активистов зафискировать случившееся оцепили прилегающую к дому территорию.

После обыска активисты обнаружили внутри дома следы крови на полу и следы взрыва на стенах. Адвокату Исляму Велиляеву сотрудники полиции сообщили, что Наби Рахимов сопротивлялся задержанию с помощью гранаты и оружия, и был застрелен.

Владельца дома, где проходил обыск — Сейдамета Гафарова задержали, очевидцы утверждают, что его насильно затолкали в машину оперативники ФСБ. Позже правоохранители сообщили, что намерены провести обыск в его собственном доме в районе Ак-Мечать.

Напомним, адвокат журналиста Владислава Есипенко Алексей Ладин раскрыл подробности речи его подзащитного на суде 6 апреля в Симферополе, в которой он рассказал, что к нему применяли пытки электрическим током, чтобы заставить оговорить себя и получить нужные для так называемого «следствия» показания.