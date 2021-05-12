Фонд государственного имущества по материалам Национального антикоррупционного бюро подал в суд с просьбой признать за государством право собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление».

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Также в исковом заявлении Фонд просит суд отменить государственную регистрацию права собственности «ПрикарпатЗападтранс» и Юго-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на имущество.

Напомним, в феврале Высший антикоррупционный суд наложил арест на все имущество, которое задействовано в обеспечении технологической деятельности части нефтепродуктопровода Самара — Западное направление, так называемую «трубу Медведчука».