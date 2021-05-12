По состоянию на среду, 12 мая, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 132 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни, 11 человек умерло от последствий COVID-19.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.

Также было зафиксировано 2 случая и среди медиков. Всего за время пандемии в Николаевской области зарегистрированы болезни у 2190 медработников.

Данные по районам области: всего (на сегодня):

Николаев - 41532 (+70);

Первомайск - 2847 (+13);

Южноукраинск - 1901 (+5);

Вознесенск - 1775 (1);

Очаков - 1270 (3).

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 40 случаев коронавирусной болезни.

Выздоровели больных за сутки - 344, всего выздоровели - 60 998. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1718.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 65 335 подтвержденных заболеваний.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 мая, в Украине зафиксировано 4538 новых случаев COVID-19, в два раза больше, чем за день до этого.