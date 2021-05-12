За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине зафиксировано 4538 новых случаев COVID-19, в два раза больше, чем за день до этого.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 356 человек, выздоровели — 19 766. Также госпитализировали 1349 людей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

В частности, заболели 180 детей и 142 медработников.

Осуществлено тестирований за сутки - 71 383: в том числе методом ПЦР - 38959, ИФА - 12617, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19807.

Напомним, в МОЗ Украины назвали симптомы индийского штамма COVID.