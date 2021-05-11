Глава Минздрава Максим Степанов назвал симптомы «индийского» штамма COVID-19 — более агрессивного, чем мутации из ЮАР и Великобритании.

Об этом пишет Корреспондент.

— В мире распространяется новый штамм коронавируса. Он агрессивнее, чем южно-африканский и британский штаммы. Он выражен сверхтяжелой клинической картиной, с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. У пациентов наблюдается тяжелая интоксикация организма. По сообщению индийских СМИ, также фиксируются случаи критических поражений слизистой носа и горла, — отметил Максим Степанов.

При этом штамм вируса уже «подбирается к Украине» и зафиксирован в Польше, Румынии и ряде других стран Европы, добавил министр.

Как показывают предварительные исследования, мутация B.1.617 распространяется легче, чем другие варианты, и требует дальнейшего изучения. По данным ВОЗ, этот вариант уже распространился более чем в 30 странах.

Классификация мутации повышается с «представляющего интерес варианта» до «вызывающего беспокойство варианта», когда она отвечает хотя бы одному из нескольких критериев, включая легкую передачу, более тяжелое течение заболевания, снижение нейтрализации антителами или снижение эффективности лечения и вакцинации.

Теперь проходят исследования, чтобы установить, является ли он причиной всплеска COVID-19 в Индии. В то же время нынешние вакцины продолжат быть эффективными против индийского варианта, хотя могут быть некоторые доказательства «пониженной нейтрализации».

Напомним, ранее в Одесской области обнаружили неизвестный штамм коронавируса. Главный санитарный врач области Виталий Гончаров предположил, что выявленная мутация COVID-19 может быть новым индийским штаммом.