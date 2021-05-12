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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Израиль должен отвечать на провокации ХАМАС и жестоко наказывать террористов.
Такое заявление он разместил в своем Twitter.
Политик указал, что Тель-Авив имеет все права на самооборону против ракетных обстрелов арабских радикалов.
— Ракетный обстрел Израиля абсолютно недопустим и должен быть немедленно прекращен. Израиль имеет право на самооборону в этой ситуации. Эту эскалацию насилия нельзя терпеть и принимать, — подчеркнул Хайко Маас.
Напомним, ЦАХАЛ сообщает, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Армия обороны нанесла несколько авиаударов.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Израиль должен отвечать на провокации ХАМАС и жестоко наказывать террористов.
Такое заявление он разместил в своем Twitter.
Политик указал, что Тель-Авив имеет все права на самооборону против ракетных обстрелов арабских радикалов.
— Ракетный обстрел Израиля абсолютно недопустим и должен быть немедленно прекращен. Израиль имеет право на самооборону в этой ситуации. Эту эскалацию насилия нельзя терпеть и принимать, — подчеркнул Хайко Маас.
Напомним, ЦАХАЛ сообщает, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Армия обороны нанесла несколько авиаударов.