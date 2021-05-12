Четыре политические силы преодолели бы 5% электоральный барьер на парламентских выборах в Украине, если бы они прошли в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 23-27 апреля этого года.

Лидирует «Слуга народа»: за нее отдали бы голос 22,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Партия «Европейская солидарность» поднялась в рейтинге и обогнала «Оппозиционную платформу — За жизнь», их показатели — 14,4% и 13,7% соответственно. «Батькивщину» поддерживают 12,2% респондентов.

Рейтинг других партий значительно ниже. Радикальную партию поддерживали бы 3,7% определившихся респондентов, партию Шария — 3,6%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,5%, «Свободу» — 3,4%, «Силу и честь» — 3,2%, «За майбутне» — 3%, «Голос» — 2,8%, партии «Наши» и «Удар» — по 2,5%, «Самопомич» — 2,2%, «Народный фронт» — 1,5%, остальные партии вместе взятые — 4,9%.

17,4% из общего числа респондентов не намерены принимать участие в голосовании, 19,3% затруднились с ответом.

Кроме того, 65% опрошенных считают, что в правительстве должны работать специалисты с опытом работы во власти, 23% — что там должны работать новые лица.

При этом, 65% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% — что в правильном, 13% — не определились. Лучше оценивают направление развития страны молодые опрошенные (18-29 лет), жители областных центров и избиратели партии «Слуга народа».

В ходе исследования использовали метод личного формализованного интервью (face-to-face). Опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 — не более 2,2%.

Ранее сообщалось, что если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля, то наибольшую поддержку получил бы действующий президент Владимир Зеленский — 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте Петр Порошенко с 18,1%.