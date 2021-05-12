Члены террористического движения ХАМАС выпустили противотанковую ракету по бронемашине ЦАХАЛ — 1 израильский военный погиб, 2 находятся в пограничном со смертью состоянии, медики борются за их жизнь.

Об этом передает Times of Israel.

По словам медиков, один из пострадавших сразу же скончался от полученных травм

Противотанковая управляемая ракета была выпущена из северной части Сектора Газа и попала в джип.

Военные заявили, что нанесут ответные удары по огневым точкам радикальных террористов в северной части Газы.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Израиль должен отвечать на провокации ХАМАС и жестоко наказывать террористов.