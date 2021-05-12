Израильская полиция в Ашкелоне

Силы обороны Израиля ликвидировали несколько высокопоставленных членов военного руководства ХАМАС в результате серии авиаударов в Секторе Газа.

Об этом передает Times of Israel.

Военные говорят, что это было проведено в рамках совместной операции со службой безопасности «Шин Бет».

ЦАХАЛ отмечает, что количество убитых высших командиров и их имена будут вскоре обнародованы, но что они представляют собой ценных кадров из штаба ХАМАС и считаются приближенными к главе военного крыла террористического движения Мухаммаду Дейфу.

Ликвидация была поэтапной и просчитаной операцией в ходе которой нанесли удар по штабу группировки.

Ранее НикВести сообщали, что члены террористического движения ХАМАС выпустили противотанковую ракету по бронемашине ЦАХАЛ — 1 израильский военный погиб, 2 находятся в пограничном со смертью состоянии, медики борются за их жизнь.