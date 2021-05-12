Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что следующая поставка вакцины Pfizer в Украину ожидается 17 мая.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал, что препарат привезут в рамках инициативы COVAX.

— Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX, — отметил Максим Степанов.

Также, по его словам, скоро в Украину по прямому контракту ожидается поставка вакцин Sinovac и AstraZeneca.

24 февраля 2021 года в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac китайской фармкомпании Sinovac Biotech — 215 тысяч доз препарата, а 30 апреля Украина получила еще 500 тысяч доз CoronaVac. Препарат зарегистрировали в Украине 10 марта. 13 апреля Минздрав объявил о начале вакцинации препаратом CoronaVac. 9 мая Украина получила еще 500 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.

16 апреля в Украину прибыла первая партия (117 тысяч доз) вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. 23 апреля в рамках COVAX в Украину доставили 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 мая, в Украине зафиксировано 4538 новых случаев COVID-19, в два раза больше, чем за день до этого.