Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной «тишины». Это ответ на ракетные удары из сектора Газа.

Об этом сообщает РБК.

Он рассказал, когда Израиль прекратит обстрел сектора Газа.

— Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о «тишине». В настоящее время нет даты окончания атак, - заявил он.

По словам министра, за последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак.

— Мы атаковали отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС, и мы продолжим защищать всех жителей Израиля, - сказал Бени Ганц.

Глава Минобороны заявил, что «Израиль не будет принимать во внимание моральные проповеди от какой-либо организации или учреждения о праве защищать израильских граждан».

Напомним, в израильском городе Лод объявили чрезвычайное положение на фоне развернувшихся там беспорядков.