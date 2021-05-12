Серетарь горсовета Дмитрий Фалько и городской голова Александр Сенкевич

На рассмотрение сессии горсовета выносят проект изменений в Регламент, которые позволят секретарю Дмитрию Фалько по поручению мэра Александра Сенкевича вести сессии.

Проект опубликован на сайте городского совета.

Изменения, которые предлагают внести депутатам в Регламент, касаются ведения сессий и подписи проектов решения. Согласно действующей редакции Регламента, сессии городского совета ведет мэр. Быть председательствующим на заседании может секретарь городского совета в случаях, предусмотренных законодательствам.

Согласно закону «О местном самоуправлении» к таким случаям относят ситуации, когда городской голова не созывает сессию в установленные законом сроки или по прошествии двух недель после инициативы одной третьей депутатского корпуса.

Новые изменения в Регламенте предполагают, что по поручению мэра сессии сможет вести секретарь. Однако, вероятно в целях предосторожности, планируется внести изменения в части подписи оригиналов проектов решений. Если сейчас их имеет право подписывать председательствующий на заседании, то, согласно предлагаемой редакции, это сможет делать исключительно городской голова во время заседания.

При этом не сказано, что делать в том случае, если мэр отсутствует на заседании в принципе.

Отметим, что в пояснительной записке указано, что субъектом подачи проекта является аппарат совета в лице его руководителя Елены Пушкарь.

Ранее в Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.