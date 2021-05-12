Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на угрозы террористов вести войну, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

Об этом пишет The Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что несколько высокопоставленных командиров ХАМАС были убиты в ходе совместной операции между Армией обороны Израиля и Шин Бет в ходе операции в Секторе Газа.

— Мы устранили старших командиров ХАМАСа, и это только начало. Мы ударим по террористам так, как им не снилось, — заявил премьер.

Биньямин Нетаньяху успел посетить раненых в Медицинском центре Вольфсона в Холоне, где пообещал, что Израиль ответит многократно на провокации террористов.

Напомним, Силы обороны Израиля ликвидировали несколько высокопоставленных членов военного руководства ХАМАС в результате серии авиаударов в Секторе Газа.