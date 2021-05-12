Власти северной Индии установили сеть через реку Ганг после обнаружения десятков выброшенных на мель тел предполагаемых жертв коронавируса.

Об этом пишет Le Figaro.

Санджай Кумар, министр водных ресурсов штата Бихар объявил, что в Ганге на его границе со штатом Уттар-Прадеш была установлена «сеть»

— Правительство штата занялось злополучным делом останков, плавающих в водах Ганга, — добавил Санджай Кумар, сказав, что он «опечален трагедией и ущербом, нанесенным реке Ганг».

Министр сказал, что вскрытие показало, что покойники были мертвы четыре-пять дней. По словам жителей, опрошенных AFP, тела могли быть брошены в реку, священную для индусов, их родственниками, которые не могли позволить себе покупать дрова для традиционных кремаций или из-за нехватки места в крематориях, переполненных числом погибших от коронавирусом.

По сообщениям прессы, 25 тел были также найдены в районе Гахмар в штате Уттар-Прадеш.

Напомним, на севере Индии по меньшей мере 40 человеческих тел вынесло на берег реки Ганг.