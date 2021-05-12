Министерство внутренних дел Украины создает инфраструктуру обслуживания авиационной техники в городе Нежин Черниговской области. Там планируют обслуживать вертолеты ГСЧС, пограничников, Национальной гвардии и полиции.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время Всеукраинского форума «Украина 30» 11 мая, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

— В городе Нежин Черниговской области разворачивается инфраструктура обслуживания авиационной техники МВД. Там будут обслуживаться вертолеты ГСЧС, пограничников, Нацгвардии и полиции. В перспективе эта площадка станет центром технического обслуживания вертолетов также для наших европейских партнеров, - сказал Арсен Аваков.

Сообщается, что в конце 2020 года на баланс Национальной полиции была передана вертолетная площадка «Канев» в Черкасской области. На его базе создан Центр авиационного обеспечения Нацполиции.

Арсен Аваков сообщил, что в планах на этот год - получение еще 28 вертолетов для нужд всех служб системы МВД. Сейчас Национальная полиция получила первых два современных вертолета H145 Airbus Hellicopters, два вертолета Н125 получила Госпогранслужба, 8 машин - уже приступили к работе в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии.

Он также отметил, что в этом году совместно с Министерством здравоохранения, МВД ввело систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД.

— Украинцы получат максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. Это критически важно в труднодоступных и отдаленных районах страны, - сказал Арсен Аваков.

Арсен Аваков добавил, что МВД пока реализует, а также планирует начать в этом году несколько масштабных проектов.

— В рамках межправительственного Договора с Французской Республикой продолжается активное сотрудничество по усилению морской безопасности и охраны границы Украины. Благодаря этому проекту украинские пограничники получат современные катера, а промышленность Украины - технологии по их дальнейшему производству, - сказал Арсен Аваков.

25% производства будет локализирована на судостроительном заводе «Нибулон» в Николаеве. Как известно, в июле 2020 года руководство МВД и Госпогранслужбы Украины подписали контракт с французской компанией «ОСЕА» на строительство катеров для пограничной службы, производством которых займется николаевская компания «Нибулон».

Тогда же, во время визита в Николаев, Арсен Аваков вместе с лидером парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамиев рассказали об идее создать на территории «Николаевского международного аэропорта» стоянку для вертолетов.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Украине закончили подготовку проекта аэромедицинской эвакуации и начинают его внедрение. Один из пунктов дежурства авиации со временем появится и в Николаеве. Арсен Аваков сообщил, что 1 апреля стартовал пилот во Львовской области, а с 1 мая — в Киевской. Он предполагает постоянные дежурства и обслуживание вызовов бригад экстренной медицинской помощи при поддержке вертолетов авиапарка МВД.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в марте текущего года заявил, что пока не может рассказать детали анонсированного Министерством внутренних дел проекта по внедрению санавицации. Губернатор отметил, что проект «двигается», однако сам он в детали не вникал.