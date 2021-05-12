Портовые операторы в специализированном морском порту Ольвия за 4 месяца 2021 года перевалили 993,4 тысяч тонн грузов.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию АМПУ.

В январе-апреле текущего года в порту перевалили 937,95 тыс. тонн экспортных грузов, импорт составил 29,04 тысяч тонн, каботажные грузы - 26,14 тысяч тонн, транзит - 0,28 тысяч тонн.

За 4 месяца 2021 года перевалено 731,61 тысяч тонн сыпучих грузов, зерновых грузов обработано 341,93 тысяч тонн, строительных грузов за этот период перегружено - 229,25 тысяч тонн (+60,9%), других сыпучих грузов - 123,80 тысяч тонн (+5,2%), каменноугольного кокса - 25,13 тысяч тонн, а также химических и минеральных удобрений - 11,49 тысяч тонн.

Генеральные грузы в отчетном периоде составили 261,80 тысяч тонн (-3,1%), черных металлов перегружено 254,05 тысяч тонн (+4,9%), химических и минеральных удобрений - 5,91 тысяч тонн (+0,4%), других генеральных грузов - 1,65 тысяч тонн и контейнеров - 0,19 тысяч тонн.

С начала года в порт было осуществлено 96 судозаходов.

Грузооборот портовых операторов специализированного морского порта Ольвия распределен следующим образом: ГП "Стивидорная компания «Ольвия» - 584,18 тысяч тонн; ООО «ЕВТ Грейн» - 409,23 тысяч тонн.

«Снижение показателей перевалки в морском порту Ольвия, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном обусловлено уменьшением урожая зерновых из-за засухи и задержкой сбора зерна в новом 2020/2021 маркетинговом году, а также из-за высоких цен, связынных с дефицитом, вызванным пандемией коронавируса», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что порт «Ольвия» сократил грузооборот на 44% в первом квартале этого года.