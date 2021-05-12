Новый опрос общественного мнения в Японии показал, что противниками проведения Олимпийских игр-2020 в Токио, до открытия которых остается чуть больше двух месяцев, являются около 60% граждан страны.

Об этом сообщает в своем репортаже xsport.ua.

Несмотря на все меры МОК и организаторов, эту цифру никак не удается снизить. В стране продолжает действовать чрезвычайное положение, поэтому население категорически против спортивного форума в своей стране, который может только ухудшить эпидемиологическую ситуацию.

Последний опрос газета Yomiuri Shimbun проводила с 7 по 9 мая. Он показал, что проведение Игр поддерживают 39% респондентов, 59% — против. Вариант с переносом не предлагается. Все дело в том, что МОК его даже не рассматривает — еще несколько месяцев назад было сообщено: если Игры-2020 не пройдут следующим летом, то будут окончательно отменены и не пройдут уже никогда.

Из 39%, которые проголосовали за проведение Олимпиады, 23% считают, что она должна проходить вообще без зрителей.

Многое будет зависеть от визита в Японию президента МОК Томаса Баха. Это будет точка, которая окончательно определит, быть Играм или нет. Сначала Бах должен был приехать в Японию в мае (кстати, впервые с ноября), но накануне стало известно, что его визит откладывается из-за чрезвычайного положения и переносится на июнь.

Масла в огонь подлил еще и премьер-министр Японии Йосихиде Суга, заявив, что окончательное решение остается за МОК, но лично он не ставил бы Игры-2020 выше безопасности граждан страны.

— Моим приоритетом является защита жизни и здоровья жителей Японии. Сначала нам нужно остановить вирус, — заявил глава кабинета.

Напомним, ранее оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей. Это связано с пандемией коронавируса.