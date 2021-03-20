Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей. Это связано с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Киодо.
— Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии. Организаторы Олимпиады в Токио возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам, которых не допустят на соревнования, — сказала ответственная за проведение Олимпийских игр Тамае Марукава.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что его организации примет во внимание любое решение Оргкомитета игр-2020, каким бы тяжелым оно ни было.
— Установление таких приоритетов, как безопасность, также означает, что вы должны уважать эти приоритеты, а это означает, что нам придется принимать трудные решения, — сказал он
Сообщается, что волонтеры из-за рубежа не будут задействованы на Олимпиаде. Предполагалось, что 10% из 80 тысяч волонтеров будут иностранцами. Теперь исключения будут сделаны для ограниченного числа волонтеров, например, владеющих редкими языками.
Помимо этого, Всемирная организация здравоохранения обсуждая возможность проведения Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, уже заявляла, что они могут пройти без зрителей из-за нового типа коронавируса COVID-19.
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Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей. Это связано с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Киодо.
— Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии. Организаторы Олимпиады в Токио возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам, которых не допустят на соревнования, — сказала ответственная за проведение Олимпийских игр Тамае Марукава.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что его организации примет во внимание любое решение Оргкомитета игр-2020, каким бы тяжелым оно ни было.
— Установление таких приоритетов, как безопасность, также означает, что вы должны уважать эти приоритеты, а это означает, что нам придется принимать трудные решения, — сказал он
Сообщается, что волонтеры из-за рубежа не будут задействованы на Олимпиаде. Предполагалось, что 10% из 80 тысяч волонтеров будут иностранцами. Теперь исключения будут сделаны для ограниченного числа волонтеров, например, владеющих редкими языками.
Помимо этого, Всемирная организация здравоохранения обсуждая возможность проведения Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, уже заявляла, что они могут пройти без зрителей из-за нового типа коронавируса COVID-19.