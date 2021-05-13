Министерство обороны США исключит китайскую компанию Xiaomi Corp из правительственного черного списка.

Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ.

Отмечается, что таким образом отменяется «последний удар», который нанес экс-президент Дональд Трамп по Пекину перед уходом из власти, ограничив американские инвестиции в китайского производителя смартфонов.

Материалы суда свидетельствуют, что компания и правительство США соглашаются урегулировать судебное дело, положив конец спору между Xiaomi и Вашингтоном.

Представитель компании заявил, что она внимательно следит за развитием событий, не вдаваясь в детали.

В Гонконге стоимость акций Xiaomi после этой новости подскочила более чем на 6%. В январе — в последние дни президентства Трампа — они подешевели примерно на 20%.

В начале этого года китайский производитель смартфонов подал в суд на правительство США после того, как Пентагон издал распоряжение о присвоении компании статуса «коммунистической военной компании Китая», что привело к запрету продажи акций на биржах США.