Министерство обороны США исключит китайскую компанию Xiaomi Corp из правительственного черного списка.
Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ.
Отмечается, что таким образом отменяется «последний удар», который нанес экс-президент Дональд Трамп по Пекину перед уходом из власти, ограничив американские инвестиции в китайского производителя смартфонов.
Материалы суда свидетельствуют, что компания и правительство США соглашаются урегулировать судебное дело, положив конец спору между Xiaomi и Вашингтоном.
Представитель компании заявил, что она внимательно следит за развитием событий, не вдаваясь в детали.
В Гонконге стоимость акций Xiaomi после этой новости подскочила более чем на 6%. В январе — в последние дни президентства Трампа — они подешевели примерно на 20%.
В начале этого года китайский производитель смартфонов подал в суд на правительство США после того, как Пентагон издал распоряжение о присвоении компании статуса «коммунистической военной компании Китая», что привело к запрету продажи акций на биржах США.
Напомним, власти КНР 27 марта ввели санкции против ряда американских и канадских чиновников.
Министерство обороны США исключит китайскую компанию Xiaomi Corp из правительственного черного списка.
Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ.
Отмечается, что таким образом отменяется «последний удар», который нанес экс-президент Дональд Трамп по Пекину перед уходом из власти, ограничив американские инвестиции в китайского производителя смартфонов.
Материалы суда свидетельствуют, что компания и правительство США соглашаются урегулировать судебное дело, положив конец спору между Xiaomi и Вашингтоном.
Представитель компании заявил, что она внимательно следит за развитием событий, не вдаваясь в детали.
В Гонконге стоимость акций Xiaomi после этой новости подскочила более чем на 6%. В январе — в последние дни президентства Трампа — они подешевели примерно на 20%.
В начале этого года китайский производитель смартфонов подал в суд на правительство США после того, как Пентагон издал распоряжение о присвоении компании статуса «коммунистической военной компании Китая», что привело к запрету продажи акций на биржах США.
Напомним, власти КНР 27 марта ввели санкции против ряда американских и канадских чиновников.