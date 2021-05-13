Адвокаты погибшего узбекистанца Наби Рахимова утверждают, что оперативники ФСБ измывались и пытали их подзащитного, а уголовное дело против него — тщательно продуманная постановка, как и «следы перестрелки»‎ с ним.

Об этом они сообщили в комментарии Insider.

Адвокаты усомнились в снимках с якобы следами сопротивления, которые опубликовала ФСБ в подтверждение своей версии.

— Единственное, мы можем наблюдать картинки. Если вы сделаете раскадровку видео, которое выложило ФСБ, то там очень интересные события — показана рука с оторванными пальцами и пистолет. Понятно, что, если человек держит в руке пистолет, пальцы ему не отрывает. И в доме все перевернуто. Это было какое-то заметание следов, — отмечает адвокат Лиля Гемеджи.

Защитники политического беженца также уверены, что самопровозглашення власть Крыма запустила информационную кампанию, чтобы помочь оперативникам ФСБ обелить жестокое убийство невинного.

— Таким образом, получается, что во время обыска Рахимов при каких-то обстоятельствах погиб или был убит, и против него было возбуждено уголовное дело. Со вчерашнего вечера идет информационная атака со стороны российских властей, включая самого Сергея Аксенова, которые сообщают, что был убит террорист, живший в Крыму нелегально, при поддержке членов Хизб ут-Тахрир. Вероятно, Рахимова сначала пытали, а потом он был убит. После чего устроили инсценировку с шумовыми гранатами и вооруженным сопротивлением, — анализирует адвокат Эмиль Курбединов.

Ранее НикВести сообщали, что российские силовики убили в Крыму уроженца Узбекистана Наби Рахимова, который якобы оказывал сопротивление при обыске.