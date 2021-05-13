За местом проживания отстраненного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого проводят обыски.

Об этом пишет Зеркало недели, ссылаясь на неназванные источники в ГБР.

При обыске присутствуют сам Тупицкий и адвокат. Также в помещении присутствуют жена и двое малолетних детей судьи.

Зеркало недели приводит выдержку из распоряжения Печерского суда, который мотивировал выдачу разрешения на обыск необходимость уточнить обстоятельства уголовного дела.

Напомним, cудья Конституционного суда Александр Тупицкий во второй раз не явился на заседание Печерского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения.