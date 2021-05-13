Кабинет Министров Украины распределил целевую субвенцию для городов и сел, пострадавших от последствий вооруженного конфликта на Востоке страны. Деньги получат две громады Николаевской области.

Список громад опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Первомайская городская территориальная громада получит 1 миллион 803 тысячи 200 гривен. 315 тысяч направят Веселиновской ТГ.

Ранее сообщалось, что вместо финансирования городских программ Николаев выделяет 5 миллионов гривен областному бюджету на покупку квартир.