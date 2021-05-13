Армия Израиля ведет подготовку к наземной операции в секторе Газа, но пока команды о ее проведении не было.

Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, передает Страна.ua.

— Войска в дивизии «Газа» находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся, — сказал Йонатан Конрикус.

В последний раз израильские солдаты проводили наземную операцию в палестинском секторе Газа в 2014 году. Она называлась «Несокрушимая скала».

Заявленной целью операции являлось уничтожение военной инфраструктуры правящего в Газе исламистского движения ХАМАС и его союзников и остановка ракетных ударов по Израилю. Жертвами операции стали более 2 тысяч палестинцев и десятки израильтян.

Ранее сообщалось, что Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел.