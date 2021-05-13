Армия обороны Израиля в ночь на четверг нанесла очередные удары по сектору Газа.

Об этом сообщает газета Jerusalem Post, передает «Интерфакс-Украина».

Эта операция стала ответом на проведённую из Газы новую серию ночных пусков ракет по Израилю.

Военные, в частности, вели огонь по зданию, в котором базируются разведслужбы палестинского движения ХАМАС, а также — по банку, через который ХАМАС проводит финансовые операции.

Ранее сообщалось, что за последние двое суток из Сектора Газа было запущено более 1050 ракет в сторону Израиля, из которых около 200 упали непосредственно на палестинской территории вскоре после запуска. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» нейтрализовала около 90% всех запущенных ракет.

Как сообщалось, вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны «Железный купол», но некоторые все же достигли цели.

На фоне обстрела Тель-Авива боевиками ХАМАС и ответной атаки армии Израиля в израильском городе Лод, расположенном за 20 километров от столицы, вечером во вторник, 11 мая, начались массовые беспорядки

ЦАХАЛ сообщил, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Армия обороны нанесла несколько авиаударов.