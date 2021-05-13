Заместитель Николаевского городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев заявил, что новая программа реформирования ЖКХ города отличается от старой, но не работает, ведь денег на нее в бюджете не выделено.

Информация прозвучала во среду, 12 мая, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева, - сообщает корреспондент НикВести.

Изначально депутат горсовета Максим Невенчанный спросил, в чем принципиальные отличия новой программы от старой.

— Когда Сергей Николаевич назначался на директора Департамента ЖКХ, он нам угрожал, что представит программу развития ЖКХ, а мы заживем по-новому. Сегодня Сергей Николаевич обжился, он является заместителем городского головы, но до сих пор программы по ЖКХ нет. Я так понимаю, что она где-то есть, но не написана, ведь мало времени, много работы, понятно, что не до этого. Скажите, а чем новая программа принципиально отличалась бы от старой? – поинтересовался Максим Невенчанный.

Чиновник ответил, что «она отличается», но все детали согласился предоставить при личной встрече.

— Была принята новая программа реформирования отрасли ЖКХ на 5 лет, 2020-2024 годы. Также приняли программу обращения с твердыми бытовыми отходами, этого не было в городе, программу обращения с животными, которую не могли принять достаточно долго. Она отличается. Если вам нужны детали, то можем встретиться и обсудить, - сказал Сергей Коренев.

Также прозвучало, что финансирование программы не нашло отражение в бюджете города на 2021 год.

— В программе плановые объемы финансирования предусмотрены, но в бюджет они не попали. Мероприятий много, в один год – 60 миллионов, в другой – 40 миллионов. По другим программам профинансировали, - добавил Сергей Коренев.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил коллективу департамента ЖКХ нового руководителя Сергея Коренева 2 января 2019 года. Мэр заявил, что новый руководитель имеет план повышения эффективности работы всей отрасли ЖКХ, однако с момента своего назначения Сергей Коренев так его и не представил.

При этом Сергей Коренев заявил, что с его назначением в жилищно-коммунальной сфере Николаева произошли позитивные изменения, которые могут увидеть все горожане.

И добавил, что за последние 5 лет для развития Николаева было сделано в разы больше, чем за последние 25 лет.

Ранее Сергей Коренев перечислил, какие именно позитивные изменения в городе произошли благодаря его работе:

1) В департамент на работу взяли еще 15 человек - «новых лиц»;

2) Обсуждается идея изменения названия департамента совместно с директором Центра предоставления административных услуг Дмитрием Лазаревым, главным ответственным разработчиком и идеологом новой структуры мэрии;

3) В департаменте решили отказаться с 2020 года от ямочного ремонта дорог. Вместо этого трещины в асфальте будут заливать битумом.

19 февраля, в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области отчитались о том, что провели 11 обысков в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета, на коммунальных предприятиях города и по месту жительства их руководителей в рамках уголовного дела по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» по факту завладения бюджетными средствами в период 2016-2020 годов должностными лицами Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, по предварительному сговору с должностными лицами коммунальных предприятий Николаева и должностными лицами частных предприятий.