Заместитель Николаевского городского головы - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев считает, что на все вопросы депутатов о работе его сферы могут компетентно отвечать заместители. Он же, например, пропускает другие важные заседания из-за присутствия на депутатских комиссиях.

Информация прозвучала во среду, 12 мая, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева, - сообщает корреспондент НикВести.

До этого депутаты настаивали, что на каждом заседании их комиссии должен присутствовать либо сам Сергей Коренев, либо его заместитель.

— Вы понимаете, что ЖКХ города – не департамент. Это администрации районов, это профильные управления внутри департамента, которые работают. Например, сегодня было подготовительное заседание по началу работы штаба по отопительному сезону, вот я его пропустил из-за сегодняшней комиссии. Почему я пригласил своих заместителей? Чтобы они могли вам компетентно ответить. Они могут прийти, на все вопросы, которые перечислены, давать отчет. Если надо прийти мне, я приду, - сказал Сергей Коренев.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил коллективу департамента ЖКХ нового руководителя Сергея Коренева 2 января 2019 года. Мэр заявил, что новый руководитель имеет план повышения эффективности работы всей отрасли ЖКХ, однако с момента своего назначения Сергей Коренев так его и не представил.

При этом Сергей Коренев заявил, что с его назначением в жилищно-коммунальной сфере Николаева произошли позитивные изменения, которые могут увидеть все горожане.

И добавил, что за последние 5 лет для развития Николаева было сделано в разы больше, чем за последние 25 лет.

Ранее Сергей Коренев перечислил, какие именно позитивные изменения в городе произошли благодаря его работе:

1) В департамент на работу взяли еще 15 человек - «новых лиц»;

2) Обсуждается идея изменения названия департамента совместно с директором Центра предоставления административных услуг Дмитрием Лазаревым, главным ответственным разработчиком и идеологом новой структуры мэрии;

3) В департаменте решили отказаться с 2020 года от ямочного ремонта дорог. Вместо этого трещины в асфальте будут заливать битумом.

19 февраля, в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области отчитались о том, что провели 11 обысков в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета, на коммунальных предприятиях города и по месту жительства их руководителей в рамках уголовного дела по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» по факту завладения бюджетными средствами в период 2016-2020 годов должностными лицами Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета, по предварительному сговору с должностными лицами коммунальных предприятий Николаева и должностными лицами частных предприятий.